Водію, який збив жінку на пішохідному переході у Києві, оголошено про підозри за двома статтями Кримінального кодексу

Зловмиснику інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху особою, що керує транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння, та залишення в небезпеці.

Подія відбулась 04 січня ввечері у Подільському районі столиці. Водій автомобіля «Хюндай», рухаючись по проспекту Правди, на нерегульованому пішохідному переході наїхав на 37-річну жінку та втік з місця події.

Потерпілу із тілесними ушкодженнями та переломами було госпіталізовано до лікарні. 36-річного порушника поліцейські затримали невдовзі після скоєння транспортної пригоди. У керманича прилад «Драгер» показав понад два проміле алкоголю.

Слідчі столичного главку за процесуального керівництва Київської міської прокуратури оголосили затриманому про підозри за двома статтями Кримінального кодексу – ч. 1 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) та ч. 1 ст. 135 (Залишення в небезпеці). Санкція найбільш тяжкого покарання передбачає до трьох років позбавлення волі.

Слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі три мільйони гривень.

Відділ комунікації поліції Києва