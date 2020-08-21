Водна поліція Київщини виявила браконьєрів, які нанесли збитків державі на суму понад  ₴500 тисяч

Рибалок-порушників поліцейські виявили у селі Сухолуччя Вишгородського району та у акваторії Канівського водосховища поблизу села Гребені. В обох випадках порушники користувалися забороненими знаряддями лову – сітками.

Під час спільного рейду працівники водної поліції Вишгородського відділу, рибоохоронного патруля та держрибагенства викрили грубе порушення Правил промислового рибальства.

32-річний правопорушник встиг «наловити» понад 413 кг риби, що призвело до збитків на суму 474 тис. грн.

Житель Іванківського району з човна за допомогою 57 сіток здійснював вилов риби на ділянці, яка протягом всього року заборонена для промислового рибальства.

Правоохоронці провели огляд плавзасобу та дозвільних документів,івиявили ряд порушень.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України. Також чоловік понесе адміністративну відповідальність за ч. 4 ст. 85 КУпАП.

Поліція вилучила знаряддя лову, човен з двигуном та незаконно добуті водні біоресурси.Тривають слідчі дії.

Ще одного браконьєра виявили працівники водної поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції. Рибалка-порушник використовував для вилову 14 риболовних сіток.

В нього поліція вилучила 60 кг незаконного вилову. Сума збитків заданих державі понад 27 тис. грн.

За фактом порушення відносно нього склали адміністративні матеріали за ч. 4 ст. 85 (Порушення правил використання об’єктів тваринного світу) Кодексу України про адміністративне правопорушення.

Відділ комунікації поліції Київської області