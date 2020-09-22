Водна поліція викрила групу браконьєрів з незаконним уловом на півмільйона гривень

Рибалки раніше уже притягувалися адміністративної та кримінальної відповідальності за аналогічні правопорушення.

500 кілограмів риби різних видів, які у них виявили, випустили у природне середовище.

«Вражає не лише кількість виловлених браконьєрами водних біоресурсів, а й розмір та вага деяких риб. Зокрема у сітках зловмисників виявлені соми вагою від 15 до 40 кілограмів.

Водночас майже 95 відсотків незаконно виловлених біоресурсів — не дорослі особини, а відтак їх вилов заборонений навіть для любительської риболовлі», — зазначив начальник Управління авіації та поліції на воді Нацполіції Сергій Науменко.

Національна поліція України