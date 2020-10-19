Военнослужащего приговорили к 6 годам лишения свободы за наркоторговлю

Суд приговорил к 6 годам лишения свободы военнослужащего Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины за наркоторговлю.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона.

«При публичном обвинении военной прокуратуры Львовского гарнизона судом признан виновным военнослужащий Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств и психотропных веществ (ч. 2 ст. 307 УК Украины). Пограничник приговорен к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в суде доказано, что весной 2017 года осужденный сбыл наркотические средства — 10,5 грамм каннабиса и 0,11 грамм амфетамина, за которые выручил 1500 грн.

Кроме того, летом того же года приобрел 89,3 грамм каннабиса, который хранил для продажи.