Волинська повія заpобила ₴5000 на клієнтах, а її сутенеpка – 850 гpивень штpафу в суді

Сутенерка повністю визнала свою вину та просила суворо її не карати.

Про це повідомляють «Волинські новини».

Сутенерка, яка влаштовувала зустрічі клієнтів та проститутки для надання сексуальних послуг в готелях і банях, заплатить штраф 850 гривень. Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області.

Під час суду встановили, що з січня по 30 березня 2018 року жінка влаштувала п’ять зустрічей клієнтів та своєї знайомої, яка займалася проституцією, для надання сексуальних послуг. Чоловіки платили проститутці за послуги тисячу гривень. Зокрема, зустрічі відбувалися в готельному комплексі «Колобок», а також в банях «Володимирська» та «Озерецькі бані», що в селі Новий Мосор у Ковельському районі.

Зокрема, зустрічі клієнтів і жінки, яка займалася проституцією, відбувалися в готельному комплексі «Колобок», а також в банях «Володимирська» та «Озерецькі бані», що в селі Новий Мосор у Ковельському районі.

Сутенерка повністю визнала свою вину та просила суворо її не карати. Тож суд призначив їй покарання у виді штрафу в розмірі 850 гривень. // volynua.com