Волинянина ув’язнено на 7 років та 6 місяців за розбійний напад на іноземця

Прокурори Луцької окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення судимим за шахрайство та наркозлочини 39-річним жителем Луцька розбою (ч.2 ст. 187 КК України).

Слідство довело, що чоловік у Луцьку напав на студента-іноземця, побив його та вирвав з рук сумку у з грошима та мобільним телефоном.

Суд визнав волинянина винуватим у вчиненні злочину та призначив йому покарання у виді 7 років та 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Пресслужба обласної прокуратури