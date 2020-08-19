Волынский полицейский вымогал взятку за перевозку древесины

Сотрудника одного из райотделов полиции управления полиции Волынской области разоблачили при получении от гражданина взятки в размере 2,5 тыс. гривен за беспрепятственные перевозки древесины по территории района.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волынской области.

Полицейский неоднократно требовал и получал «дань» за это. Ранее правоохранители задокументировали факт получения им еще 1,5 тыс. гривен.

Прокуроры готовят ходатайство об избрании коррупционеру меры пресечения и отстранении его от должности. // 368.media