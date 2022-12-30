Волинянку судитимуть за незаконну реалізацію гуманітарної допомоги вартістю понад півмільйона гривень

Прокурори Луцької окружної прокуратури Волинської області скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо незаконного продажу жителькою міста Луцька гуманітарної допомоги у значному розмірі в умовах воєнного стану (ч.3 ст.201-2 КК України).

За даними слідства, обвинувачена продала 44 бронежилети вартістю понад 500 тисяч гривень, які були укомплектовані бронепластинами, виготовленими із металу, ввезеного на територію України як гуманітарна допомога.

Досудове розслідування у провадженні здійснювали слідчі Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба обласної прокуратури