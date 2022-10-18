Волинянин на 4 роки втрапив за ґрати за зґвалтування і погрозу убивством

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури суд визнав 49-річного жителя одного з сіл Головненської територіальної громади винним у зґвалтуванні 18-річної односельчанки, заподіянні їй тілесних ушкоджень та погрозі потерпілій убивством (1 ст. 152 ч.1 ст. 125 ч.1 ст. 129 КК України).

Пізно увечері 19 червня 2022 року чоловік поблизу недіючого підприємства напав на дівчину та, застосувавши насильство й погрожуючи убивством, зґвалтував.

Наступного дня його затримали й відтоді він перебуває під вартою, а наступні 4 роки проведе за ґратами.

Пресслужба обласної прокуратури