Волинянин незаконно нарубав у Цуманській пущі дерев на суму понад ₴400 тисяч

За процесуального керівництва Луцької окружної прокуратури 32-річному жителю селища Цумань повідомили про підозру у незаконній порубці дерев на території природно-заповідного фонду, що заподіяло тяжкі наслідки, та наданні завідомо недостовірних доказів суду (ч.4 ст. 246, ч.1 ст. 384 КК України).

За даними слідства, зранку 17 лютого 2023 року раніше уже судимий чоловік незаконно зрубав дерева на території Національного природного парку «Цуманська пуща», заподіявши інтересам держави шкоду на суму понад 400 тисяч гривень.

Згодом, будучи попередженим про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві показання, під час розгляду в суді клопотання про накладення арешту на деревину, він надав суду недостовірні докази, аби підтвердити законність її походження.

Досудове розслідування: ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП в області.

Пресслужба Волинської обласної прокуратури