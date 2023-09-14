Волинянин відповідатиме за порушення заборони суду наближатися до дружини

Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про умисне невиконання 49-річним жителем Луцька обмежувального припису (ст.390-1 КК України).

Згідно з рішенням Луцького міськрайонного суду чоловіку, який неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за домашнє насильство, було заборонено шість місяців наближатися до колишньої дружини та в будь-який спосіб контактувати з нею.

Проте він систематично порушував ці заборони, лаявся та вчиняв сварки, відтак жінка була змушена була повідомити про це правоохоронців – і тепер кривдника судитимуть.

Зауважимо, що згідно із санкцією ст. 390-1 КК України умисне невиконання обмежувальних приписів карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох років.

Пресслужба обласної прокуратури