Волинянин, який п’яним скоїв смертельну ДТП, отримав максимальне покарання

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури суд визнав 22-річного жителя Луцька винуватим у порушенні в стані алкогольного сп’яніння правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох осіб та ще двом потерпілим – середньої тяжкості тілесні ушкодження. (ч. 4 ст. 286-1 КК України).

Опівночі 13 травня 2022 року нетверезий молодик, не маючи посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії, рухався автодорогою в селі Озерце Луцького району за кермом автомобіля марки «NISSAN NAVARA».

Не впоравшись із керуванням, він виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення авто із вантажівкою «DAF».

У результаті ДТП двоє 22-річних пасажирів його автівки загинули, а 23-річний пасажир та 20-річна пасажирка отримали травми.

Суд призначив волинянину, судимому уже за самовільне залишення військової частини, максимальне покарання у виді дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням на десять років права керувати транспортними засобами.

Засуджений перебуває під вартою.

Пресслужба обласної прокуратури