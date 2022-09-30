Волинянина, підозрюваного у вбивстві пацієнта реабілітаційного центру, взяли під варту

За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 31-річному жителю села Кобче Луцького району повідомлено про підозру у вчиненні вбивства 73-річного чоловіка.

Слідчі встановили, що удень 28 вересня 2022 року молодик у реабілітаційному центрі у Луцьку задушив іншого пацієнта.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Пресслужба обласної прокуратури