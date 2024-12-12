Волинянина підозрюють у вчиненні розпусних дій щодо 10-річної дитини

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Луцької окружної прокуратури 28-річному волинянину повідомлено про підозру у розбещенні малолітньої та домаганні її для сексуальних цілей (ч. 2 ст. 156, ч. 3 ст. 156-1 КК України).

За даними слідства, житель Луцька з жовтня 2024 року у месенджері «Telegram» надсилав дитині фото та відео порнографічного характеру, пропонував їй зустрітися та вчиняв щодо неї інші розпусні дії.

Зловмисника затримали 10 грудня 2024 року.

Під час санкціонованого судом обшуку в оселі підозрюваного вилучено мобільний телефон із перепискою та відео порнографічного характеру.

Прокурори наполягатимуть на обранні чоловікові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В ході досудового розслідування прокурорами дотримано міжнародних стандартів правосуддя, дружнього до дитини, а також Стандартів роботи прокурора у кримінальних провадженнях за участю дітей.

Досудове розслідування: Луцьке РУП ГУНП в області.

Пресслужба обласної прокуратури