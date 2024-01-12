Волинянина судитимуть за зберігання на комп’ютері дитячого порно

Прокурори Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про умисне одержання 43-річним жителем міста Ківерці доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем та умисне її зберігання ним без мети збуту чи розповсюдження (ч.1 ст. 301-1 КК України).

За даними слідства, у листопаді 2022 року чоловік із мережі Інтернет завантажував на власний комп’ютер та зберігав на жорсткому диску зображення і відеофайли, що містять дитячу порнографію.

Досудове розслідування: відділ поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП в області.

Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 301-1 КК України, за умисне одержання доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем чи технологій, умисне її зберігання без мети збуту чи розповсюдження передбачене покарання до шести років позбавлення волі.

Пресслужба обласної прокуратури