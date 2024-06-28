Волинянину, який заподіяв тілесні ушкодження співробітникам військкомату (ТЦК), повідомили про підозру

За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 39-річному жителю одного з сіл Луцького району повідомлено про підозру в умисному заподіянні легкого тілесного ушкодження службовим особам, які виконують громадський обов’язок, у зв’язку з їхньою службовою діяльністю (ч.2 ст. 350 КК України).

За даними слідства, зранку 21 червня 2024 року у селі Липини чоловік під час конфлікту із працівниками Луцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки розпилив із аерозолю агресивну речовину в обличчя двом офіцерам, спричинивши хімічні опіки.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування: Луцьке РУП ГУНП в області.

Довідково: згідно із санкцією ч.2 ст. 350 ККУ, умисне нанесення побоїв або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження службовій особі або громадянинові, який виконує громадський обов’язок, у зв’язку з їхньою службовою чи громадською діяльністю, а також вчинення таких дій щодо їх близьких, караються обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Пресслужба обласної прокуратури