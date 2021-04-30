«Вора в законі» «Міндію Гальського» і ще одного кримінального «авторитета» видворили за межі України

Учора, 29 квітня, оперативники Управління стратегічних розслідувань у Волинській області Нацполіції за сприяння облуправління Державної міграційної служби примусово видворили обох «авторитетів».

«Вор в законі» на прізвисько «Міндія Гальській» незаконно потрапив до України з Російської Федерації та мав намір зустрітися з представниками злочинного світу, аби визначитися з напрямками майбутньої «діяльності» і встановити свій злочинний вплив. Його поліцейські затримали у Харкові у грудні 2019 року.

42-річного «кримінального авторитета», засудженого в Росії за вчинення особливого тяжких злочинів, затримали у січні 2020 року в Закарпатській області під час спроби незаконного перетину кордону.

Обох порушників міграційного законодавства за рішенням суду помістили до пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України.

29 квітня правоохоронці примусово видворили обох російських «авторитетів» до РФ із забороною в’їзду в Україну строком на 5 років.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України