«Вора в законі» на прізвисько «Зюзя» примусово видворено за межі України

39-річному громадянину іншої держави заборонено в’їжджати в Україну упродовж 3-х років.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції отримали інформацію, що до Києва прибув 39-річний «вор в законі» на прізвисько «Зюзя».

За даними оперативників, «авторитет» прибув до столиці, аби зустрітися з особами із кримінального середовища та вирішити питання перерозподілу грошових «потоків», отриманих від учинення майнових злочинів. Крім того, поліцейські з’ясували, що він потрапив на територію України поза офіційними пунктами пропуску.

Оперативники встановили його місце перебування. З метою недопущення поширення злочинного впливу правоохоронці провели заходи для затримання «вора в законі» та доставили до Державної міграційної служби України.

22 січня 39-річного громадянина було примусово видворено за межі країни із забороною в’їзду до України на 3 роки.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України