Воєнком Дніпропетровщини за час воєнного стану придбав майна на 350 000 доларів – у нього провели обшуки

Згідно із наявною інформацією, у власності фігуранта та його родини знаходиться майно, вартість якого значно перевищує його законні доходи.

За півтора року повномасштабного вторгнення рф на територію України керівник обласного ТЦК встиг оформити на батька кілька автомобілів та дві квартири на території міста Дніпро. Фігурант також зареєстрував на члена родини (фізичну особу-підприємця) підприємство, яке придбало нежитлове приміщення загальною площею близько 500 м². Проте жодних звітів про доходи від вказаного субʼєкта господарювання до податкових органів не надходило.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області спільно зі слідчими обласної поліції провели невідкладні обшуки за місцем роботи та проживання начальника обласного ТЦК та його близьких осіб, які були залучені до злочинної діяльності.

Воєнкому може загрожувати покарання за ч. 1 ст. 368-5 (Незаконне збагачення) Кримінального кодексу України. За набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких перевищує його законні доходи передбачене позбавлення волі від пʼяти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України