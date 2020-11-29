Возле офиса Нацкорпуса в Киеве ночью прогремел взрыв
В ночь на 29 ноября в Киеве у здания одной из политических партий произошел взрыв.
Об этом сообщили в столичной полиции.
Инцидент случился в Оболонском районе возле общественной приемной «Нацкорпуса» на улице Зои Гайдай. Вероятно, взорвалась граната. В результате взрыва частично поврежден забор и дверь дома.
К счастью, пострадавших нет.
Сейчас правоохранители проводят комплекс следственных и розыскных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к нему.
Руководитель центрального штаба «Нацкорпуса» Максим Жорин сообщил в своем Telegram-канале, что боевую гранату бросили около двух часов ночи.
«Уверен, что причина теракта — наша борьба с пророссийскими силами. По странному «совпадению», только вчера мы провели большую акцию под посольством РФ, а сегодня наш офис пытались взорвать», — уточнил Жорин. // Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»Tweet