Вознесенські правоохоронці оперативно затримали 51-річного чоловіка за вбивство знайомого

До поліції надійшло повідомлення, що по вулиці Матросова в місті Вознесенськ виявили мертвим чоловіка з множинними ножовими пораненнями.

На місці події поліцейські з’ясували, що смертельні поранення 44-річному чоловіку спричинив його 51-річний знайомий. Речові докази правоохоронці вилучили та направлять на експертне дослідження.

В ході оперативно-розшукових заходів співробітники поліції встановили, що напередодні ввечері, чоловіки разом розпивали алкоголь вдома у зловмисника. Під час конфлікту господар спричинив множинні тілесні ушкодження потерпілому. Від отриманих травм той помер.

Наразі тіло чоловіка направлене на проведення судово-медичної експертизи.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні вбивства та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Вознесенське районне управління поліції Миколаївської області