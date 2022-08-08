Вплив на податківців за ₴280 тис. – на Буковині викрито правоохоронця

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру працівнику поліції за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, поліцейський вимагав від представника будівельної компанії 280 тис грн за вплив на працівників податкової щодо вирішення питання про виключення фірми із категорії ризикових та усунення перешкод для подальшої господарської діяльності.

Підозрюваного затримано у Чернівцях у порядку ст. 208 КПК України під час одержання чергової частини неправомірної вигоди у сумі 100 тис грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі територіального управління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора