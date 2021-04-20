Впродовж доби троє жителів Тернопільщини стали жертвами телефонних аферистів

Шахраї діяли за вже провіреною схемою — телефонували до жителів Тернопільщини та представлялись працівниками банківських установ.



Краянам повідомляли, що через підозрілий доступ до рахунку їх картки буде заблоковано. Аби усунути даний недолік необхідно захистити . Один з потерпілих повідомив зміст повідомлення, яке надійшло на мобільний телефон. Ще двоє за вказівками афериста перевели кошти на мобільні телефони.



Потерпілі зрозуміли, що їх ошукали, коли з одного рахунку зникло 5 000 гривень, з інших 4700 та 3000 гривень. За допомогою жителі області звернулись до правоохоронців.

Відомості про події внесенні в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України. Поліцейські звертаються до жителів та гостей краю бути обачними та не довіряти невідомим, які телефонують на засоби зв’язку та нaмaгaються дізнaтися реквізити вaшиx бaнківськиx кaрток.

Ніколи нікому не повідомляйте свої персональні дані телефоном. Особливо це стосується цифрових кодів з SMS-повідомлень банку. Не перекидайте кошти на мобільні номери, не поспішайте за вказівками невідомих йти до банкомату, знімати готівку та переводити її на інші рахунки. Працівники банку такого ніколи не проситимуть!

Якщо ви мaєте сумніви, чи дійсно вaм телефонує спрaвжній співробітник — зaпитaйте, коли і в яке відділення ви можете підійти, щоб вирішити проблему особисто, a не по телефону.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області