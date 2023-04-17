Впродовж минулого тижня поліцейські Києва задокументували шість фактів збуту наркотиків

Серед вилученого: амфетамін, солі PVP, канабіс та прекурсор фенілнітропропен. Поліцейські встановили причетність 13 осіб до злочинної діяльності. Їм загрожує від дев’яти до дванадцяти років в’язниці з конфіскацією майна.

Протягом тижня правоохоронці проводили заходи з виявлення та припинення фактів збуту наркотиків. До відпрацювання були залучені слідчі, співробітники кримінальної поліції, столичні аналітики, дільничні територіальних управлінь та столичного главку поліції, патрульні поліцейські, співробітники Державного бюро розслідувань та Департаменту боротьби з наркозлочинністю.

В одному з випадків поліцейські викрили та задокументували діяльність групи наркоділків, які налагодили у столиці виготовлення та продаж психотропів й наркотиків на мільйони гривень. Правопорушниками виявилось семеро чоловіків віком від 27 до 40 років. Фігуранти облаштували у своїх квартирах лабораторії з виготовлення амфетаміну, у кожного з них була своя роль та завдання. Два так звані лаборанти виготовляли «товар», а решта з них шукала замовників та продавала наркотики з рук в руки.

Протягом місяця зловмисники виготовляли 1 кілограм небезпечних речовин, вартість 1 граму кожного з них на «чорному» ринку становить близько 400 гривень. Їх прибуток становив близько пів мільйона гривень на місяць.

За результатами обшуків правоохоронці вилучили лабораторне обладнання, прекурсори, 20 літрів та 5 кілограмів хімічних реактивів, канабіс, приладдя для фасування, мобільні телефони, банківські картки та отримані від злочинної діяльності 75 тисяч гривень та 200 доларів США. Чотирьом зловмисникам вже повідомлено про підозру, щодо дій інших наркоділків – рішення відносно них будуть прийматися після надходження результатів експертизи.

У Деснянському районі поліцейські викрили п’ять осіб за збут наркотиків, психотропів та прекурсору. Одного з них виявили під час відпрацювання території району на вулиці Драйзера. 30-річний киянин зберігав психотропні речовини з метою збуту за допомогою поштових відправлень. З чотирма такими посилками поліцейські затримали наркоділка та вилучили у нього амфетамін та солі PVP. Також було проведено обшук в помешканні зловмисника та виявлено понад 300 грамів наркотичної речовини. Фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Іншого наркозбувача оперативники виявили на вулиці Академіка Курчатова. Під час спілкування перехожий зізнався, що має при собі прекурсор. Чоловік забрав посилку вагою близько 100 грамів та направлявся з нею додому. За результатами експертизи, вміст пакета – це прекурсор фенілнітропропен. Йому було повідомлено про підозру у скоєнні злочину, суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.

Третій випадок задокументовано на вулиці Марини Цвєтаєвої. Правоохоронці зупинили автомобіль за порушення правил дорожнього руху. А коли поліцейські запитали водія про наявність заборонених предметів чи речовин, то він зізнався, що має згортки з розфасованими наркотиками. У нього було виявлено 4 пакунки з білою порошкоподібною речовиною. Згідно висновку експерта – це психотропна речовина амфетамін. За збут наркотиків чоловіку повідомлено про підозру.

Четвертий випадок поліцейські викрили під час реалізації оперативної інформації. Двоє місцевих мешканців організували міжрегіональний злочинний «бізнес» з продажу наркотиків. Правоохоронці затримали організаторку та її спільника з наркозасобами, які вони збували по всій країні.

Задля конспірації вони ховали «товар» у пакетики з-під насіння, а продавали через інтернет-крамницю. Під час обшуку у помешканні організаторки було вилучено майже кілограм наркотичних та психотропних речовин: канабіс, амфетамін та солі PVP. За цінами «чорного» ринку сума вилученого складає близько 400 000 гривень. Фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Крім того, під час відпрацювання території Голосіївського району поліцейські зупинили дівчину, у якої під час поверхневої перевірки виявили два поліетиленові пакети з амфетаміном. Чергову дозу психотропів жінка забрала у посилці з відділення пошти та прямувала додому аби розфасувати «товар» для клієнтів. Їй повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Відділ комунікації поліції Києва