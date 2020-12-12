Впустивши до оселі невідомого, мешканець Слов’янська став жертвою шахрайських дій

Поліцейські встановили особу правопорушника, хоча з моменту скоєння злочину минуло вже близько двох місяців. Виявилось, що він причетний до цілої низки майнових злочинів.

Днями поліцією Слов’янська було відкрито кримінальне провадження за ст. 190 ч.2 «Шахрайство» Кримінального кодексу України — після звернення одного з жителів міста.

55-річний заявник повідомив, що у жовтні до його будинку прийшов невідомий та пропонував купити дрова. При цьому чоловік обманним шляхом заволодів його смартфоном та зник із ним.

Співробітники карного розшуку встановили особу зловмисника — ним виявився 38-річний місцевий житель, раніше судимий за майнові злочини. Наразі він притягується до відповідальності за шахрайство та крадіжки, що скоїв за останні місяці.

Слов’янський відділ поліції Донецької області