«Врізалися» в трубопровід для викрадення нафти: затримано учасників міжрегіональної злочинної групи

До складу угруповання входили мешканці Полтавської та Чернігівської областей. Щоб мінімізувати ризик викриття, ділки здійснювали забір нафти крапельним способом, який фактично не фіксує падіння тиску в трубопроводі. Після кожної крадіжки зловмисники навіть організовували вивезення ґрунту з місця вчинення злочину для приховування слідів.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Полтавській області спільно зі слідчими обласної поліції встановили, що створили злочинне угруповання двоє раніше судимих за аналогічні злочини уродженців міста Лубни. Як спільників залучили колишніх працівників правоохоронних органів та мешканців двох областей.

Діяли фігуранти за чітко продуманою схемою: заздалегідь підібрали найбільш вдале місце для «врізки», придбали землерийну машину і незаконно підʼєдналися до нафтотрубопроводу одного з газопереробних заводів на території Чернігівської області. Від місця «врізки» зловмисники проклали під ґрунтом відвід загальною довжиною близько 5 км. З протилежного боку відводу встановили резервуар для накопичення викраденої вуглеводної сировини.

Кожен із учасників злочинного угруповання мав чітко визначену роль і дотримувався правил конспірації: для спілкування використовували виключно радіостанції, а для роботи у пізній час — біноклі нічного бачення і тепловізори.

Викрадену нафту ділки вивозили спеціально обладнаними вантажними автомобілями. За одну «ходку» ділки викрадали до 12 кубічних метрів сировини, яку надалі збували нафтобазам та різним комерційним структурам на території Полтавської, Чернігівської та Черкаської областей. В результаті отримували понад 500 тис. грн прибутку.

Правоохоронці за силової підтримки батальйону поліції особливого призначення «Полтава», із залученням експертів та кінологів затримали учасників злочинної групи під час крадіжки нафти. За місцями проживання, реєстрації та в автомобілях фігурантів провели 18 обшуків, у ході яких вилучили спецтехніку, вантажні та легкові автомобілі, обладнання для закачування вуглеводневої сировини, документи та «чорнові» записи.

Наразі пʼятьом учасникам злочинного угруповання повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) та ч. 2 ст. 292 (Пошкодження об’єктів п або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів) Кримінального кодексу України. Затриманих фігурантів помістили до ІТТ міста Полтава.

Після проведення усіх процесуальних дій прийматиметься рішення про повідомлення іншим фігурантам про підозру. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Полтавська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України