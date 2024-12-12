ВРП дозволила арештувати голову Господарського суду Львівщини, який вимагав $1млн. хабаря

Також його відсторонили від здійснення правосуддя на 2 місяці.

Вища рада правосуддя дозволила заарештувати голову Господарського суду Львівщини, якого викрили на вимаганні $1 млн.

Про це зазначено у повідомленні ВРП. Як пише Центр протидії корупції, йдеться про голову Господарського суду Львівської області Василя Артимовича.

“Вища рада правосуддя задовольнила подання керівника САП Олександра Клименка про надання згоди на утримання під вартою голови Господарського суду Львівської області Василя Артимовича”, – зазначили у ЦПК.

ВРП також на два місяці відсторонила його від здійснення правосуддя. Обидва рішення ухвалили одноголосно. Тепер клопотання САП про взяття Артимовича під вартою розгляне ВАКС.

У Центрі протидії корупції повідомили, що у цій справі підозру також отримав колишній голова Господарського суду Львівської області Михайло Юркевич. Обшуки проводились і у ексголови Західного апеляційного господарського суду Бориса Плотніцького.

За даними ЦПК, гроші вимагали за ухвалення “потрібних” рішень у судових справах Західного апеляційного Господарського суду, які стосувалися діяльності мережі лабораторій “Ескулаб”. Артимович брав участь в усіх розмовах фігурантів, а також висловлював вимогу, що треба передати 75 тисяч доларів через суддю у відставці Юркевича.

Після цього на початку листопаду йому передали частину неправомірної вигоди у розмірі 75 тисяч доларів. За даними САП, після цього Артимович повідомив заявнику у справі, що треба збільшити розмір неправомірної вигоди до 120-130 тисяч доларів.

У цьому кримінальному провадженні обговорюються інші обставини, тому кількість підозрюваних, в тому числі суддів, може збільшитись.

Сам суддя та його представник на засідання ВРП не приїхали.