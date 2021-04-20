Вручено підозру поліцейському – винуватцю аварії, в якій загинуло двоє осіб (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася минулого року на автодорозі «Харків-Сімферополь» у Запорізькій області. Працівник дніпропетровської поліції, керуючи власним транспортним засобом, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем «Daewoo Nubira». Від удару «Daewoo» зайнявся, а в ньому – і водій із пасажиром.

Працівники Запорізького управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ здійснюють оперативний супровід кримінального провадження, розпочатого ДБР за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Встановлено, що у вересні 2020 року поблизу села Степногірськ Василівського району Запорізької області сталася автопригода за участі працівника поліції. Зокрема начальник одного із секторів Дніпровського відділу поліції ГУНП у Дніпропетровській області близько 16:00, перебуваючи за кермом автомобіля «Mazda CX-9», в якому знаходилися його дружина та троє неповнолітніх дітей, не переконавшись у безпечності, здійснив виїзд на зустрічну смугу. Внаслідок порушення правил дорожнього руху відбулося лобове зіткнення з автомобілем «Daewoo Nubira», на якому від удару пошкодилося газове обладнання — і автівка зайнялася.

У результаті 27-річний водій та 25-річний пасажир «Daewoo» згоріли в автомобілі.

Сам 39-річний співробітник поліції та його родина теж отримали тілесні ушкодження в аварії і були доставлені до медичного закладу. Під час обстеження встановлено, що на момент дорожньо-транспортної пригоди поліцейський не перебував у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння.

Під час досудового розслідування проведено кілька судово-медичних та судово-криміналістичних експертиз, опитано очевидців автотрощі. Наразі оперативники внутрішньої безпеки НПУ та слідчі ТУ ДБР, розташованого у місті Мелітополі, під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури, вручили підозру співробітникові поліції за скоєння аварії, у якій загинуло двоє людей.

У разі доведення вини поліцейському загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України