Всплыли новые детали похищения дочки бизнесмена во Львове (видео)

За освобождение девушки преступники требовали два миллиона евро.

Трех похитителей 19-летней дочери львовского бизнесмена суд отправил в СИЗО без права внесения залога. Им грозит до семи лет заключения.

Как говорится в сюжете ТСН, их 17-летней сообщнице избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

По словам прокурора Назария Яворского, совершенное преступление относится к категории тяжких преступлений: «Поэтому ходатайствовали о содержании под стражей без права определения залога».

«Девушка работала фотографом, под видом клиентов похитители заказали у нее фотосессию на съемной квартире. Когда девушка пришла в дом, злоумышленники в балаклавах забрали у нее телефон и угрожали оружием», – говорится в сообщении.

За ее освобождение преступники требовали два миллиона евро. Утверждали, что не нанесут вреда, если получат выкуп.

Похитителей разоблачили в тот же день. По информации правоохранителей, это трое парней в возрасте 17, 19 и 25 лет.

Похищение дочки бизнесмена во Львове: подробности

Ранее сообщалось, как во Львове полицейские задержали группу злоумышленников, которых подозревают в похищении и вымогательстве 2 миллионов евро.

14 октября житель Червонограда сообщил в полицию, что злоумышленники похитили его 19-летнюю дочь во Львове. Они требовали за ее освобождение два миллиона евро.

Похитители угрожали отцу, что он больше никогда не увидит свою дочь, если не передаст им указанную сумму. // УНИАН