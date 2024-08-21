Встановлення ліхтарів у столичному сквері у 5 разів дорожче від ринкової ціни – підозрюють експосадовцю «Київзеленбуду» та директорку-підрядника

Установлено, що КО «Київзеленбуд» та приватна фірма уклали договір на проведення капітального ремонту скверу на перетині вул. Закревського та вул. Милославської у Деснянському районі столиці. Передбачалось встановити сквері 14 комплектів автономного вуличного освітлення на сонячних батареях. Вартість одного такого комплекту, згідно кошторисної документації, складала 56 000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ринкова вартість комплекту освітлення, якими обладнали сквер, на момент виконання робіт, була у п’ять разів нижчою. Таким чином закупівля освітлення за необґрунтовано завищеними цінами завдала збитків бюджету міста на суму 634 тис. грн.

В ході проведеного обшуку в підрядній організації виявлено документацію та печатки, які свідчать, що постачальниця освітлення закуповувала ліхтарі у фірми, якою керує її чоловік.

За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру колишньому керівнику структурного підрозділу КО «Київзеленбуд» у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України) та директорці підрядної організації у пособництві у привласненні бюджетних коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах, в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України).

Деснянською окружною прокуратурою з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої бюджету міста, подано до суду клопотання про накладення арешту на майно підозрюваних, зокрема автомобілі, житловий будинок та земельну ділянку.

Зазначимо, що вказана підрядна організація фігурувала в сюжеті журналіста «Української правди» Михайла Ткача «Волонтер на Ламборгіні», як компанія, що майже без конкурентів виграє тендери на десятки мільйонів гривень на реконструкцію у столиці.

Київська міська прокуратура