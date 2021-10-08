Встановлення неякісних пожежних сигналізацій у школах — прокуратура проводить обшуки в управлінні освіти Святошинської РДА та у підрядників

Святошинська окружна прокуратура міста Києва спільно зі слідчими СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві, за оперативного супроводження ГУ СБУ у м. Києві та Київській області проводить обшуки у службових приміщеннях Управління освіти Святошинської РДА та в офісних приміщеннях підрядних підприємств, в межах кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами слідства, приватні товариства упродовж 2018 — 2020 років на замовлення управління освіти Святошинської РДА здійснювали роботи з встановлення протипожежних систем голосового оповіщення, раннього виявлення, пожежогасіння та димовидалення у школах Святошинського району міста Києва. Вартість робіт склала 6,9 млн гривень.

У ході досудового розслідування встановлено, що підрядні організації виконали роботи не в повному обсязі та із завищенням вартості. Також встановлено, що виконання субпідрядних робіт оформлювалося на підприємства з ознаками фіктивності.

У п’ятницю, 08 жовтня 2021 року, на підставі ухвали суду за адресами проживання фігурантів провадження, а також в офісних приміщеннях згаданих установ та підприємств розпочато обшуки з метою відшукання первинних фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Зауважимо, що у серпні поточного року начальнику Управління освіти Святошинської РДА було повідомлено про підозру за фактом розтрати близько 2 млн гривень, виділених на реконструкцію навчальних закладів району.

Київська міська прокуратура