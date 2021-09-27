Встановлення та поширення злочинного впливу у СІЗО на Луганщині – чотирьом особам повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури чотирьом учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру у встановленні та поширенні злочинного впливу в слідчому ізоляторі (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 255-1 КК України).

За даними слідства, з червня 2020 року неодноразово судимий мешканець Луганської області, перебуваючи під вартою у державній установі «Старобільський слідчий ізолятор», отримав статус «смотрящего». Для встановлення та поширення впливу він створив організовану злочинну групу. До її складу увійшли ще троє неодноразово судимих громадян. Із підпорядкуванням організатору групи один з них виконував функції «смотрящего» за ввіреним йому корпусом, ще двоє – за окремими поверхами.

Підозрювані визначали у режимній установі так звані «касти» ув’язнених з призначенням їм неформального статусу, що впливало на умови їх тримання та ставлення у злодійських колах. Вони контролювали усі напрями протиправної діяльності у СІЗО, організовували збирання та використання коштів для так званого «общака», забезпечували незаконне надходження, витрати та розподіл грошових коштів та майна серед арештованих та засуджених.

Крім того, організатор злочинної групи налагодив канал постачання та збуту наркотичних засобів, до цієї діяльності він залучав знайомих, які перебували на волі. Йому додатково інкриміновано незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 КК України).

У червні 2021 року під час обшуків у СІЗО виявлено та вилучено чорнові записи витрат та доходів «общака», мобільні телефони та сім-картки, що використовувалися для перемовин між в’язнями, та інші заборонені для зберігання предмети.

Заходи з викриття здійснювалися прокурорами спільно зі слідчими Головного управління Нацполіції в Луганській області та оперативними співробітниками Управління стратегічних розслідувань в Луганській області ДСР Нацполіції України, а також Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Луганської обласної прокуратури