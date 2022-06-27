Встановлено чоловіка, який підпалив авто поліцейського (фото)

У Києві поблизу житлового будинку невідомий підпалив припарковані авто, один з автомобілів належав поліцейському. У рамках захисту системи оперативники ДВБ спільно з працівниками столичної поліції встановили обставини події.

Вночі 24 червня у Києві, на території, прилеглій до одного з багатоквартирних будинків, невідомий чоловік підпалив припарковані автівки. Внаслідок дій зловмисника згоріла машина старшого слідчого Головного слідчого управління Нацполіції.

За фактом події слідчі Солом’янського управління поліції, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Оперативники Київського міського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно з працівниками Солом’янського управління поліції Києва швидко встановили особу правопорушника та місце його знаходження. Зловмисником виявився 35-річний мешканець будинку, який, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп’яніння, вирішив спалити автомобілі у дворі.

Наразі слідчі поліції оголосили йому про підозру. За скоєне фігуранту може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі до десяти років.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України