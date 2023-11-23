Встановлено депутата міськради, який очолив підрозділ окупаційноі залізниці під час захоплення Купʼянська

Керівник Харківської обласної прокуратури заочно повідомив про підозру депутату Куп’янської міської ради VIII скликання за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

За даними слідства, чоловік добровільно обійняв посаду «начальника «Локомотивного депо Купянск» государственного предприятия «Купянская железная дорога».

Новопризначений «керівник» опікувався виробничо-господарською та соціально-побутовою роботою ввіреного йому підрозділу, надаючи фінансову звітність окупантам.

Окрім того, він взаємодіяв з окупаційною владою, допомагаючи організовувати переміщення залізничним транспортом російської військової техніки, особового складу та боєприпасів. Депутат особисто передав зс рф два тепловози, що перебували на балансі «Укрзалізниці», для використання їх як складової броньованого потягу зс рф.

Також підозрюваний встиг організувати вивезення українського зерна на територію рф.

Нині чоловік переховується від українського правосуддя на території рф. Вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Досудове розслідування — Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура