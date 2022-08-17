Встановлено іще одного російського окупанта, який віддав наказ обстрілювати з танка Тростянецьку лікарню

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури військовослужбовцю російської федерації 16 серпня 2022 року заочно повідомлено про підозру за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, порушуючи вимоги європейських нормативних актів про захист цивільного населення, 23 березня 2022 року приблизно з 11 год по 12 год під час окупації російськими військовими м. Тростянець Сумської області з танка Т-80 було обстріляно Тростянецьку міську лікарню.

У ході слідства вдалось встановити, що віддав наказ про здійснення прицільних пострілів зі 125-мм гармати указаного танка по будівлі лікарні 22-річний Ж., який обіймає посаду командира танка 6-ї танкової роти 12-го гвардійського танкового полку «Шепетівський» 4-ї гвардійської танкової дивізії «Кантимирівська».

На виконання злочинного наказу екіпажем танка здійснено щонайменше три постріли з танкової гармати, унаслідок чого пошкоджено будівлю стаціонарного корпусу лікарні, у якій на час обстрілів перебували хворі та персонал лікарні.

На даний час вирішується питання щодо проведення спеціального досудового розслідування стосовно зазначеної особи, що дозволить у подальшому притягнути його до кримінальної відповідальності.

Нагадуємо, 19 травня 2022 року вже повідомлено про підозру командирові танка та наводчику-оператору – членам екіпажу іншого танка, з якого 18 березня 2022 року здійснено прицільний постріл по будівлі зазначеної лікарні.

Досудове розслідування та оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснюються Службою безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура