Встановлено нові факти незаконного затримання та катування цивільних осіб – оперативному співробітнику т. зв. «МДБ ЛНР» повідомлено про підозру

За процесуального керівництва управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Луганській області та в умовах збройного конфлікту, Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру «оперативному співробітнику Алчевського міжрайонного відділу міністерства державної безпеки ЛНР» за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням, забороненого міжнародним правом (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, у період 2016-2018 років співробітник підконтрольного окупаційній адміністрації РФ «МДБ ЛНР» неодноразово

вчиняв протиправні дії стосовно цивільного населення.

Під час перетину КПВВ «Станиця Луганська» при перевірці документів він незаконно затримав та примусово перевіз до приміщення міжрайонного відділу так званого «МДБ ЛНР» трьох громадян України, які направлялися до Луганська.

До мешканців Луганщини застосовувалося психічне насильство, їм погрожували вбивством та розправою над рідними, завдавали фізичних страждань, тримали в кайданках та катували. Під час допитів людей змушували зізнатися у співпраці з СБУ. З цієї метою одного з потерпілих помістили до підвалу та упродовж місяця систематично застосовували фізичне

насильство у вигляді побиття для зізнання.

Ці дії прямо суперечать вимогам положень Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року та Додаткового протоколу до неї 1977 року, а також іншим нормам міжнародного гуманітарного права щодо заборони насильства над цивільними громадянами.

Зазначимо, що раніше вказаній особі повідомлялося про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, участі у

діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 КК України). У 2016 році підозрюваний добровільно став учасником «силового блоку» окупаційної адміністрації РФ в Луганській області.

Дотепер на займаній посаді він займається проведенням оперативно-розшукових заходів для отримання інформації з метою перешкоджання відновленню територіальної цілісності України.

Наразі підозрюваний перебуває у розшуку.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими 3 управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури