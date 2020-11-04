Встановлено нові обставини в резонансній кримінальній справі, відомого фотографа-педофіла триматимуть під вартою

Засідання, яке тривало цілу ніч

З 15-ї год. 2 листопада до 7-ї год. ранку 3 листопада в Ковпаківському районному суді м. Суми тривало судове засідання, на якому розглядалось клопотання прокуратури про продовження тримання під вартою відомого фотографа, який підозрюється у низці злочинів проти статевої свободи та недоторканості малолітніх.

Підозрюваний заявляв відводи прокурору, судді, змінив трьох адвокатів, скаржився на стан здоров’я і т. д. До нього приїжджала швидка медична допомога, йому викликали адвокатів з Полтави, для нього залучали захисників на безоплатній основі, але все ж на ранок обвинуваченому обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права на заставу. Тож, попри спроби підозрюваного у будь-який спосіб опинитись на свободі, за принципової позиції прокуратури та суду новий 2021 рік він зустріне за ґратами.

Сумською місцевою прокуратурою змінено повідомлення про підозру фотографу з Полтавщини, затриманому за скоєння злочину проти статевої свободи та недоторканості малолітньої.

Нагадуємо, що 31-річного чоловіка правоохоронці затримали 2 серпня 2020 року після того, як він приїхав на Сумщину до 9-річної дівчинки, з якою познайомився в інтернеті. Чоловік пообіцяв звозити дитину в Макдональдс, однак відвіз її на орендовану квартиру, де вчиняв з нею дії сексуального характеру, які можна кваліфікувати як зґвалтування.

Підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу. Доки чоловік перебуває в СІЗО, слідством встановлено іще чотири дівчинки, з якими він вчиняв розпусні дії. На час вчинення злочинів їм було від 9 до 12 років. Одну дитину він під приводом фотосесії заманив на орендовану подобово квартиру в Києві. З двома познайомився на вулиці та пропонував покати на своєму дорогому авто. З четвертою дівчиною підозрюваний спілкувався через соціальну мережу, при цьому погрозами змушував надсилати йому свої фото в оголеному вигляді.

Разом з тим, під час обшуку за місцем проживання затриманого правоохоронці вилучили вогнепальну зброю та вісімнадцять патронів.

Дії підозрюваного відтепер кваліфіковано за:

ч. 4 ст. 152 КК України – вчинення дій сексуального характеру, пов’язаних із проникненням в тіло особи, яка не досягла чотирнадцяти років;

ч. 6 ст. 153 КК України – сексуальне насильство, вчинене повторно;

ч. 2 ст. 156 КК України – розбещення малолітньої;

ч. 1 ст. 263 КК України – незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами.

Досудове слідство, яке здійснюється Сумським відділом поліції, триває. За скоєне підозрюваному загрожує до 15 років або ж довічне позбавлення волі. // Вартові еспресо