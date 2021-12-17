Встановлено підозрюваних у порушенні норм убезпечення дорожнього руху, що спричинило смерть 10-річного хлопчика у Львові

Двом працівникам комунального господарства повідомлено про підозру, за скоєне їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що трагедія сталася 21 березня на вулиці Зеленій у Львові. Як встановили правоохоронці, 47-річний львів’янин, керуючи службовим автомобілем «Mitsubishi L200», наїхав на каналізаційний люк, який вилетів з місця кріплення та влучив у лобове скло автомобіля «Acura MDX» під керуванням 35-річного жителя Львова, що рухався зустрічною смугою.

Розбивши скло, кришка влучила у 10-річного хлопчика, який сидів на передньому пасажирському сидінні «Acura MDX». Від отриманих травм дитина померла на місці ДТП.

Під час досудового розслідування слідчі встановили, що начальник та спеціаліст відділу комунального господарства однієї з районних адміністрацій Львівської міської ради, будучи відповідальними за утримання автомобільних доріг, не вжили необхідних заходів для своєчасного виявлення та ліквідації пошкоджень люка, а також не встановили за 50-100 метрів до небезпечної ділянки тимчасових попереджувальних дорожніх знаків. Відповідно, під час руху водії обох автомобілів не мали можливості вчасно виявити перешкоду та вжити заходів для її об’їзду або зупинки транспортного засобу.

Сьогодні, 17 грудня, слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, повідомили їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 288 (Порушення нормативно-правових актів, норм і правил, що стосуються убезпечення дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статті, — позбавлення волі на строк до п’яти років.

Невдовзі суд обере підозрюваним запобіжні заходи.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області