Встановлено причетність екс-посадовця Чернівецької ОДА до створення організованої злочинної групи

Нагадаємо: у 2021 році буковинські правоохоронці викрили держслужбовця, який вимагав і отримав від підприємця 600 тисяч гривень неправомірної вигоди за сприяння в безперешкодному освоєнні бюджетних коштів. Під час досудового розслідування корупційних дій посадовця, поліцейські з’ясували додаткові обставини кримінального правопорушення, що стали підставою для зміни підозри.

Так, слідчі поліції встановили трьох спільників службовця, а також функції і завдання кожного з них. Попри всі намагання зловмисників приховати передачу неправомірної вигоди, правоохоронці викрили злочинну схему незаконного збагачення та зібрали достатню доказову базу.

За інформацією органів досудового розслідування, у розмові із підприємцем-підрядником посадовець повідомив про можливість організувати перемогу в майбутніх тендерних закупівлях. Своє сприяння він оцінив у 600 тисяч гривень неправомірної вигоди та застеріг, що у випадку відмови подальшу співпрацю буде припинено.

Для завуальованого отримання цих грошей посадовець організував злочинну групу з чітким планом дій. Зокрема, зловмисники підготували фіктивні документи, за якими підприємець нібито отримав послуги від підконтрольної їм фірми на 600 тисяч гривень. Після зарахування коштів на рахунок фірми, їх мали перевести у готівку та поділити між членами злочинного угруповання.

За цією схемою правопорушники планували й надалі отримувати від підприємця неправомірну вигоду у розмірі 10-15% від загальної суми договорів на виконання будівельних робіт та послуг.

На підставі отриманих доказів слідчі поліції повідомили зловмисникам про підозри у вимаганні та одержанні службовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, складанні та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, а також у зловживанні повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки, вчинених організованою злочинною групою.

Наразі триває досудове розслідування. Оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснюють співробітники обласних управлінь СБУ та Департаменту стратегічних розслідувань НПУ, процесуальне керівництво – Чернівецька обласна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області