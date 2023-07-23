Встановлено ще 31 колаборанта з окупаційного «мвс рф» на Херсонщині, які катували українських патріотів

Служба безпеки продовжує системно викривати зрадників і колаборантів на тимчасово окупованих територіях України.

У результаті слідчих дій встановлено особи та повідомлено про підозру ще 31 ворожому поплічнику, які вступили до створеного агресором «головного управління мвс Херсонської області рф» на тимчасово захопленій частині регіону.

Там їх призначили до складу Новокаховського та Олешківського підрозділів окупаційної поліції рф.

Підбір «кадрів» здійснювали під «кураторством» кадрових співробітників фсб.

Перебуваючи на «посадах», колаборанти брали участь у каральних заходах, які рашисти проводили проти учасників руху опору в регіоні.

Свої злочинні дії фігуранти супроводжували масовим викраденням людей та розграбуванням їхнього приватного майна.

Зафіксовано факти ув’язнення місцевих жителів до російських катівень, облаштованих у тимчасово захоплених будівлях.

У застінках до людей застосовували жорстокі тортури і таким чином намагались схилити потерпілих до співпраці.

Також викриті колаборанти застосовували репресії для залякування мирних жителів та забезпечення їхньої «явки» на фейковому референдумі щодо «приєднання» регіону до рф.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) таким «посадовцям» окупаційних органів:

1. Ганжа Ігор Олегович – «начальник Олешківського райвідділу поліції»;

2. Яценко Юрій Олегович – «заступник начальника відділення – начальник кримінальної поліції Олешківського райвідділу поліції»;

3. Корянов Володимир В’ячеславович – «начальник відділу Олешківського міського округу поліції»;

4. Рудика Андрій Олександрович – «начальник відділу Олешківського міського округу поліції»;

5. Волков Владислав Вадимович – «заступник начальника відділення Олешківського районного округу поліції»;

6. Володарец Олег Олегович – «начальник штабу Олешківського міського округу поліції»;

7. Кравченко Олександр Миколайович – «старший оперуповноважений відділу карного розшуку Олешківського районного округу поліції»;

8. Степанський Олександр Даміанович – «старший оперуповноважений по Олешківському муніципальному округу мвс»;

9. Ільясов Амет Арсенович – «старший оперуповноважений відділу карного розшуку Олешківського районного округу поліції»;

10. Лозовий Володимир Володимирович – «оперуповноважений відділу карного розшуку Олешківського районного округу поліції»;

11. Шарий Сергій Миколайович – очільник «відділу дільничних інспекторів поліції Олешківського райвідділу поліції»;

12. Філіппов Едуард Юрійович – «заступник начальника відділення дільничних інспекторів Олешківського районного відділу поліції»;

13. Шаповал Олексій Сергійович – «інспектор відділення дільничних інспекторів Олешківського районного відділу поліції»;

14. Ковальчук Олександр Васильович – «інспектор Олешківського муніципального округу мвс»;

15. Бабич Олександр Геннадійович – «поліцейський окремого взводу патрульно-постової служби поліції по Олешківському муніципальному округу мвс»;

16. Улмаскулов Руслан Володимирович – «поліцейський окремого взводу патрульно-постової служби по Олешківському муніципальному округу мвс»;

17. Кривоспицький Юрій Леонідович – «командир комендантського взводу Олешківського районного округу мвс»;

18. Прищепа Геннадій Борисович – «заступник командира комендантського взводу Олешківського районного округу мвс»;

19. Сухандані Расім Мехманович – «поліцейський комендантського взводу Олешківського районного округу мвс»;

20. Пулінець Роман Станіславович – «поліцейський комендантського взводу Олешківського районного округу мвс»;

21. Мухмінов Руслан Сергійович – «поліцейський комендантського взводу Новокаховського міського відділу поліції»;

22. Філенко Сергій Сергійович – «поліцейський комендантського взводу Олешківського районного округу мвс»;

23. Кудас Юрій Юрійович – «поліцейський відділення охорони і конвоювання по Олешківському муніципальному округу мвс»;

24. Сирота Геннадій Миколайович – «поліцейський відділення охорони і конвоювання по Олешківському муніципальному округу мвс»;

25. Терещенко Олександр Дмитрович – «посадовець чергової частини Олешківського районного округу поліції»;

26. Кисельов Ігор Миколайович – «оперативний черговий по Олешківському муніципальному округу мвс»;

27. Шаров Віктор Олегович – «посадовець чергової частини Олешківського районного округу поліції»;

28. Камшилов Олег Олексійович – «поліцейський-водій чергової частини Олешківського районного відділу поліції»;

29. Корся Сергій Михайлович – «поліцейський-водій чергової частини Олешківського районного відділу поліції»;

30. Дудченко Костянтин Леонідович – «поліцейський-водій чергової частини Олешківського районного відділу поліції»;

31. Зима Євдоким Сергійович – «помічник оперативного чергового по Олешківському муніципальному округу мвс».

Наразі зловмисники переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій частині півдня України. Тривають комплексні заходи для притягнення колаборантів до відповідальності. Їм загрожує справедливе покарання.

Комплексні заходи проводили спільно з Департаментом внутрішньої безпеки Національної поліції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України