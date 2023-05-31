Встановлено співробітника ФСБ РФ, який віддавав накази на жорстоке поводження з цивільними під час окупації Харківщини

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 30-річному старшому оперуповноваженому відділу уфсб рф по Балтійському флоту і військам Калінінградської області за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, перебуваючи на території м. Балаклія, яке на той час було окуповане російськими військовими, підозрюваний організовував незаконні затримання та утримання цивільного населення у катівні, розташованій у будівлі захопленого відділу поліції. Співробітник фсб особисто допитував затриманих, намагаючись отримати від потерпілих інформацію стосовно корегувальників вогню ЗСУ по позиціях окупантів та стосовно проукраїнськи налаштованих громадян.

За наказом підозрюваного одного з місцевих мешканців окупанти зупинили на блокпосту, коли чоловік рухався на своїй автівці. Погрожуючи зброєю, російські військові доставили його до катівні. Вже там на нього очікував працівник фсб, який допитував чоловіка. При цьому окупанти завдали потерпілому удари по всьому тілу.

Іншого потерпілого за наказом співробітника фсб російські військовослужбовці били гумовою палицею та застосували електрошокер в область спини та шиї.

Обом затриманим заборонялось відвідувати вбиральні, вода та їжа надавалась рідко та у незначній кількості через тривалий проміжок часу.

У таких умовах цивільних утримували різний період часу: від 10 до 20 днів. Після цього російські загарбники відпустили їх.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

Досудове розслідування — Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура