Встановлено водія, який на Київщині на смерть збив дівчину та хлопця та зник з місця ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталася 20 вересня близько 23.00 у селі Мала Снітинка Фастівського району. Встановлено, що водій, здійснив наїзд на 21-річну дівчину та 33-річного хлопця, після чого зник з місця події. Від отриманих травм пішоходи померли на місці події.

Правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили, що наїзд скоїв автомобіль «Dacia Logan», яким керував 21-річний місцевий мешканець.

Автомобіль, причетний до смертельної ДТП, був виявлений правоохоронцями за місцем проживання зловмисника. Авто вилучено та поміщено на майданчик тимчасового тримання.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі, правоохоронці проводять необхідні слідчі дії та встановлюють всі обставини події.

Відділ комунікації поліції Київської області