Встановлено ворожого поплічника, який керував транспортною сферою в окупованій Балаклійській ОТГ

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 42-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, у червні минулого року, коли м. Балаклія було захоплене російськими загарбниками, місцевий мешканець добровільно погодився керувати «транспортним відділом» в окупаційній адміністрації.

Колаборант виконував низку «обов’язків», а саме:

— здійснював керівництво та добір працівників до відділу;

— проводив співбесіди з кандидатами на посади водіїв;

— складав та виписував путьові листи на підпорядкованих йому водіїв, встановлені за зразком «Типовая межотраслевая форма №4-С утверждена постановлением Госкомстата России от 28.11.97 № 78»;

— брав участь у нарадах керівників відділів окупаційної влади;

— здійснював контроль за своєчасними виїздами водіїв міського транспорту на встановлені та затверджені ним маршрути;

— проводив наради з підпорядкованими йому працівниками тощо.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

Досудове розслідування — СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура