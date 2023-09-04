Встановив та поширював злочинний вплив у суспільстві: в Одесі підозрюють засудженого за тяжкі злочини іноземця

32-річний зловмисник, перебуваючи в одеському слідчому ізоляторі, спонукав та координував злочинну діяльність інших осіб, які знаходилися на волі. Визнаючи його авторитет у злочинному середовищі, за його вказівками та попередньою змовою ті скоювали злочини проти власності громадян із застосуванням насильства.

Як повідомлялося раніше, у 2022 році іноземець надіслав до жителя Одеси трьох осіб, щоб ті «вибили» з нього 1000 доларів США неіснуючого боргу. За вказівкою організатора спільники віком 24, 28 і 29 років, один із яких має судимості за крадіжку та вбивство, застосували до 23-річного потерпілого фізичне насильство, заштовхали в автомобіль, у якому майже годину вимагали гроші, утримуючи та погрожуючи заподіянням тяжких тілесних ушкоджень із застосуванням ножа. Молодий чоловік віддав нападникам трохи більше трьох тисяч гривень, які мав при собі, на умовах згодом заплатити решту.

Втім детективи слідчого управління ГУНП в Одеській області, спільно з працівниками Управління СБУ в Одеській області під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області завадили цьому, відразу ж затримавши виконавців злочину і відправивши на лаву підсудних за обвинуваченням у вимозі передачі чужого майна, вчиненій з погрозою насильства над потерпілим, тобто вимаганні, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України) та у вчиненні незаконного позбавлення волі, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 146 того ж кодексу). За ці злочини їм загрожує до 12-ти років позбавлення волі.

Організатора правоохоронці викрили згодом, коли він звільнився з місць позбавлення волі. Його розшукали і взяли під варту без права внесення застави, повідомивши про підозру за тими ж статтями, що і спільникам.

Але розслідування злочину правоохоронці продовжили, і зібрали достатньо доказів ще й поширення фігурантом у суспільстві свого злочинного впливу. Встановлено, що іноземець, перебуваючи у статусі підозрюваного, обвинуваченого, а надалі засудженого за вчинення хуліганства із застосуванням зброї та вбивство, підтримуючи злодійські традиції і не бажаючи ставати на шлях виправлення, знову вибрав для себе спосіб отримання швидкого та незаконного збагачення, але, так би мовити, «руками» осіб, які перебували на волі, поширюючи на них свій злочинний вплив. Так, сприяючи, спонукаючи та координуючи дії трьох зловмисників, про яких мова йшла вище, ті за вказівками та наказами «куратора» і скоїли злочин проти одесита.

Відтак, за наявності достатньої кількості зібраних доказів слідчі повідомили іноземцю підозру ще й в умисному поширенні в суспільстві злочинного впливу, вчиненому у слідчому ізоляторі, що передбачено ч. 2 ст. 255-1 Кримінального кодексу України. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від дев’яти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Одеської області