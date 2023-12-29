Вступ до аспірантури з метою уникнення мобілізації: завершено розслідування стосовно освітянки Льотної академії

Наразі завідувач аспірантури Льотної академії НАУ обвинувачується у корупційному злочині та злочині проти основ національної безпеки.

Прокурори Кіровоградської обласної прокуратури затвердили та скерували до суду обвинувальний акт стосовно керівника аспірантури закладу вищої освіти в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення уповноваженою особою (ч.2 ст.369-1, ч.1 ст.114-1 КК України).

За даними досудового розслідування встановлено, що завідувач аспірантури Льотної академії вимагала неправомірну вигоду у розмірі 23 тис гривень від двох мешканців Кіровоградщини за здійснення впливу на прийняття рішення членами відбіркової комісії закладу щодо їх вступу до аспірантури. Вступ до цього структурного підрозділу вишу на здобуття вченого ступеня у подальшому надавав право на відстрочку абітурієнтам-призовникам від мобілізації. Неправомірну вигоду підозрювана отримувала частинами. Затримали викладачку у серпні цього року після передачі другої частини від обумовленої суми неправомірної вигоди.

Досудове розслідування – СУ ГУНП в області, оперативний супровід – УСБУ в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура