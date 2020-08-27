Вступили у змову та заволоділи автівкою: судитимуть двох поліцейських та цивільну особу

За погодженням з прокуратурою Харківської області до суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох поліцейських та ще одного чоловіка за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом за попередньою змовою групою осіб ( ч. 2 ст. 289 КК України).

Як повідомлялось раніше, досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2020 року старший лейтенант та лейтенант Управління патрульної поліції в Харківській області Департаменту патрульної поліції вирішили заволодіти автомобілем «Volkswagen Passat TDI», який було припарковано біля одного з будинків у Слобідському районі м. Харкова. За допомогою поліцейські звернулися до свого знайомого, який керував вантажною платформою (евакуатором).

Цей чоловік завантажив «Volkswagen Passat TDI» на евакуатор та у супроводі службового автомобіля «Toyota Prius», в якому знаходилися вказані поліцейські, відвіз легкову автівку до смт. Солоницівка Харківської області. Там він продав «Volkswagen Passat TDI» знайомому за 700 доларів США.

Частину виручених грошей, а саме 4 тис. грн, чоловік віддав поліцейським.

Досудове розслідування здійснювало Територіальне управління ДБР, розташоване у м. Полтава, оперативний супровід — Харківське управління ДВБ Національної поліції України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Пресслужба прокуратури Харківської області