Втерся в довіру і обкрадав літню жінку: зловмисник отримав реальне покарання

Харківський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу першого заступника керівника Харківської обласної прокуратури, призначивши покарання у виді 5 років позбавлення волі чоловіку, якого визнано винним у вчиненні крадіжок в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).

Встановлено, що харків’янин, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності, вчинив новий злочин. Чоловік, увійшовши в довіру до літньої жінки, запропонував їй свою допомогу в оформленні грошової допомоги від держави для найманих працівників територій, на яких ведуться бойові дії.

Користуючись тим, що потерпіла не вміє користуватись смартфоном та отримавши від неї необхідні дані, зловмисник через онлайн-банкінг перераховував грошові кошти з рахунку жінки на власну картку. Усього чоловік вчинив 18 епізодів злочинів.

Вироком Дзержинського районного суду м. Харкова зловмиснику було призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі та, відповідно до ст. 75 КК України, звільнено від відбування покарання з іспитовим строком на 3 роки.

Не погодившись із вказаним вироком, прокурор оскаржив його в апеляційному порядку, оскільки покарання із застосуванням ст.75 КК України не відповідає загальним засадам призначення покарання, принципам законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання.

Таким чином, завдяки принциповій позиції прокуратури, чоловік за вчинені крадіжки проведе 5 років за ґратами.

Харківська обласна прокуратура