Втік до Харкова та передавав ворогу інформацію про обстановку у місті — судитимуть псевдопатрульного з Куп’янська

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 52-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, під час окупації Куп’янська місцевий мешканець вирішив побудувати кар’єру «правоохоронця» під керівництвом представників рф. Колаборант обійняв посаду «в. о. інспектора дорожньо-патрульної служби групи дорожньо-патрульної служби відділу державної інспекції безпеки дорожнього руху Управління внутрішніх справ Тимчасової цивільної адміністрації Харківської області».

Псевдопатрульний займався перевіркою документів на блокпостах та оформленням дорожньо-транспортних пригод.

Після деокупації Куп‘янська чоловік, намагаючись втекти від кримінальної відповідальності, попросив волонтерів відвезти його до Харкова. У свою чергу, дружину та сина колаборант відправив до рф.

Весь цей час чоловік ретельно переховувався від слідства у Харкові у квартирі знайомих. Він підтримував контакт з представниками рф через месенджер «Телеграм», де завуальовано передавав інформацію про ситуацію у Харкові.

У квітні цього року чоловіку було заочно повідомлено про підозру, а вже на початку липня правоохоронці затримали його в Харкові.

У телефоні колаборанта виявлено листування з представниками держави-агресора та проросійський контент.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Київському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Харківського управління ДВБ НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура