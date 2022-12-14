втікача з херсонського сізо затримали запорізькі поліцейські

В листопаді, залишаючи окуповане місто, військові рф сприяли втечі зі слідчого ізолятора близько 450 ув’язнених. Серед них – 15 злочинців, засуджених до довічного ув’язнення.

У звільненому Херсоні на території спецустанови українські правоохоронці знайшли особові справи в’язнів, які втекли з-під варти. Щоб затримати їх якнайшвидше про цю подію було оперативно проінформовано штаб Національної поліції, всі регіональні підрозділи поліції та блокпости. Українських правоохоронців орієнтовано про кожного представника так званого “спецконтингенту”. Наразі частина з них вже затримана.

13 грудня близько 21 годині в Комунарському районі міста піший патруль працівників Василівського районного управління поліції помітили чоловіка, який підпадав під орієнтування. Правоохоронці ознайомились із його документами та перевірили дані по спеціальному чат-боту. 47-річний чоловік значився як розшукуваний злочинець. Він був з числа тих, які скоїли втечу з Херсонського слідчого ізолятору. У 2010 році за вироком суду йому призначено покарання у вигляді довічного позбавлення волі за вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство), ч. 3 ст. 187 (Розбій) та ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Поліцейським чоловік пояснив, що в Запоріжжя він приїхав рейсовим автобусом та проживав у знайомої жінки.

Злочинця доставлено до відділу поліції № 4 Запорізького РУП для з’ясування обставин перебування на території обласного центру.

Наразі його перевезено до Запорізького СІЗО для подальшого відбування покарання.

Відділ комунікації поліції Запорізької області