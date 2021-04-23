Втрата репродуктивної здатності пацієнткою – про підозру повідомлено лікарю приватної клініки

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури співробітниками СУ ГУНП у м. Києві повідомлено про підозру лікарю-акушер-гінекологу приватної клініки за фактом неналежного виконання професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для пацієнта (ч. 1 ст. 140 КК України).

В ході досудового розслідування встановлено, що 06 серпня 2019 року жінку, яка перебувала на 41 тижні вагітності, госпіталізовано до приватної клініки.

Під час проведення операції лікарем-акушер-гінекологом порушено техніку операції «Кесарів розтин» та допущено дефект, що призвело до післяопераційних ускладнень і як наслідок видалення матки.

Наразі лікарю-акушер-гінекологу повідомлено про підозру у неналежному виконанні своїх професійних обов’язків внаслідок несумлінного ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки для пацієнта у вигляді втрати органу та як наслідок втрати репродуктивної здатності.

Санкція статті передбачає позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років або виправними роботами на строк до 2 років, або обмеженням волі на строк до 2 років, або позбавленням волі на той самий строк.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура